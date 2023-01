Oproep: Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc?

AD Delft zoekt mensen die recent te maken hebben gehad met een vorm van babbeltrucs (online of telefonische oplichting, of oplichting aan de deur). Het kan dan gaan om iemand die zich voordeed als de medewerker van een bank of ander soort instantie en daarmee gegevens of geld heeft losgemaakt van het slachtoffer. Heeft u dit meegemaakt of kent u iemand die slachtoffer is geworden? Mail dan naar hc.delft@ad.nl.