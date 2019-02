Oud-Olympiër Piet van der Kruk (77) blijft graven in de familiegeschiedenis

De man die in 1941 aan het Achterom werd geboren, zou als gewichtheffer in de zwaargewichtklasse negende worden op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Hij werd vijf keer Nederlands kampioen gewichtheffen en pakte vier nationale titels bij het kogelstoten. Die (actieve) tijd ligt ver achter hem, maar de interesse in historie en 'uitvogelen waar je vandaan komt' is altijd gebleven.



Achterdegevelsvandelft.nl vertelt de historie van inmiddels meer dan 150 Delftse woningen, met name in de binnenstad. De website, onderdeel van de historische vereniging Delfia Batavorum, is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs van Nederland.



De prijsuitreiking is op donderdag 7 februari in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.,,Ik hoop dat we winnen", lacht Van der Kruk. ,,Het is een prachtige site, ontwikkeld en bijgehouden door webmaster Jenny Omvlee. Ze heeft er echt een parel van gemaakt. De deelnemers aan het huizenonderzoek worden begeleid door historicus Kees van der Wiel. Een kenner van Delft bij uitstek, opgegroeid aan de Koornmarkt", weet Van der Kruk. ,,Ik heb gekozen voor onderzoek naar huizen aan het Achterom, omdat ik daar geboren ben en er mijn jeugd heb doorgebracht. En wat blijkt: sinds ongeveer 1850 tot op de dag van vandaag wonen er leden van mijn familie."