Oude jenever in mayonaise en Parijse boter: Een fijne nieuwe bistro in historische pandje uit 1590

Van hulpje in spoelkeu­ken naar directeur van grootste hotel Den Haag: ‘Dit is de allerleuk­ste job in de wereld’

Zijn eerste bijbaan had Vincent Pahlplatz in de spoelkeuken, maar inmiddels is hij al jarenlang directeur van The Hague Marriott, het grootste hotel van Den Haag. De Voorburger is ook hét gezicht van de hotelbranche in de hofstad, maar volgende week verruilt hij zijn grote liefde voor Amsterdam. Daar gaat hij leiding geven aan een groep van elf hotels. ,,Ik moest wel ja zeggen.’’

29 september