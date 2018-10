Oude namen duiken op in nieuwe misdaadgolf Delft

Nieuwste show Cirque du Soleil op Malieveld wekt indruk: 'het is bizar!'

8:12 Dat het ging om een show van wereldformaat, wist Richard de Mos natuurlijk al lang toen hij ‘ja’ zei op de vraag of er op het Malieveld plek was voor Cirque du Soleil. Maar de act die de wethouder afgelopen weekend te zien kreeg in het Zwitserse Zürich, als voorproefje op wat Den Haag te wachten staat, ging al zijn verwachtingen te boven. ,,Dit is bizar!”