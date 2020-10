Ouders Grotius College woedend op frauderende schooldirecteur Andrew van den B.: ‘Ik voel me bedonderd’

Grotius College bijna failliet door grootscha­li­ge fraude schooldi­rec­teur Andrew van den B.

10:12 Het Grotius College in Delft is in grote financiële problemen geraakt als gevolg van fraude, wanbeleid en een teruglopend leerlingental. Dat blijkt uit vertrouwelijke brieven die in het voorjaar naar de gemeenteraad zijn gestuurd. De gemeente heeft de school 1,5 miljoen euro moeten lenen om een faillissement te voorkomen.