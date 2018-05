Oudste man ter wereld (114) woont in Delft

Fredie Blom, afgelopen dinsdag 114 jaar oud geworden, is waarschijnlijk de oudste man ter wereld. De bewoners van de wijk Delft in Kaapstad vierden zijn verjaardag in ieder geval uitgebreid.

Hoewel Fredie Blom vermoedelijk nog nooit in Nederland is geweest, mag de Zuid-Afrikaan, die naar alle waarschijnlijkheid de oudste man ter wereld is, wel een Delftenaar worden genoemd. Blom ontving afgelopen dinsdag een tiental taarten op zijn woonadres in Delft, Kaapstad.

Delft is een township in de grote Zuid-Afrikaanse stad en ligt naast het stadsdeel Matroosfontein. In Delft liggen onder meer de wijken The Hague, Roosendal, Voorburg, Eindhoven en Delft South. Fredie Blom, volgens zijn paspoort geboren op 8 mei 1904, blies er afgelopen dinsdag 114 denkbeeldige kaarsjes uit.

Roken

Volgens de Gerontology Research Group stopte Blom in 2016 met roken. Ondanks dat hij af en toe pijn in zijn benen heeft, loopt hij nog zonder wandelstok en zijn gehoor werkt nog uitstekend. Blom heeft tegen de Zuid-Afrikaanse krant Daily Voice gezegd dat hij zich nog steeds goed voelt en elke dag naar de wil van God leeft.