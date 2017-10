‘Over een catwalk lopen moest nog wel lukken’

Het was hoe dan ook voldoende voor de jury om hem naar de halve finale te sturen. Daar werd het selectieproces uitgebreid met een interviewtje op een podium. ,,Ze vroegen waarom ik model wilde worden, welke sport ik deed en hoe oud ik was”, blikt Thomas terug. ,,Daarna mocht ik met nog 9 andere jongens en 10 meisjes door naar de finale. Dat gaf echt een kick. Ik vond het heel leuk om daar te lopen. Het is een hele nieuwe ervaring en ik heb allemaal leuke mensen leren kennen. Of er een concurrentiestrijd was met de andere jongens? Helemaal niet. Ik heb met twee van de andere finalisten juist heel veel lol gehad. En Renée, die bij de meisjes won, is ook heel erg aardig.”



Bij zijn finaleplaats kwam meteen een intensieve workshop kijken. Thomas kreeg een bootcamp, voedingslessen, catwalktraining en werd vanuit een showroom in een dure Range Rover naar zijn hotel gebracht. ,,We moesten ook allemaal een contract tekenen. Dat contract zou pas ingaan als je ook daadwerkelijk won.”



Dat gebeurde in Thomas’ geval, dus, waardoor hij nu voor twee jaar aan Elite verbonden is. ,,Nee, dat contract grijpt ons niet naar de keel”, vertelt zijn moeder Esther. ,,Er staan geen absurde dingen in. Ons is ook op het hart gedrukt dat school heel belangrijk voor hen is. Als een model zijn school niet afmaakt, hebben ze niets aan hem, zeggen ze. Er komt natuurlijk ineens heel veel op ons af, maar Elite staat hoog aangeschreven. Het is deels op basis van vertrouwen en deels vanwege de goede verhalen die we over het bureau hebben gehoord dat we geen moeite hadden met het ondertekenen van het contract. Bovendien hebben we binnenkort een afspraak met Elite waarin we de details van de overeenkomst bespreken. Ze begeleiden Thomas goed. Hij moet het allemaal maar over zich heen laten komen.”