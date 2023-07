Overlast door drank en drugs in Delft groter dan in rest van Zuid-Holland

indebuurt.nl Voor in de agenda! Op deze dagen is het Jazz Festival Delft 2023

Jazzliefhebbers, deze is voor jullie! Blok 24 tot en met 27 augustus maar in je agenda, want dan is het tijd voor het Jazz Festival Delft. Op deze dagen kun je op verschillende pleinen in de binnenstad genieten van pakkende ritmes en lekkere grooves.