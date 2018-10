'Overleden Wessel koos foute vrienden'

Wessel verloor waarschijnlijk het leven na een politieactie in Delft. De tiener, mbo-scholier, werd vorige week maandagochtend aangetroffen voor het LangeLandziekenhuis in Zoetermeer met een schotwond. Artsen probeerden hem te reanimeren, maar tevergeefs.



Een uur eerder had een politieagent in Delft geschoten op twee mannen op een scooter van wie er één een op een vuurwapen lijkend voorwerp richtte op coffeeshop The Game. Het lijkt erop dat Wessel een van de personen was op de scooter en geraakt is bij die schietpartij.