Overspelige man verwachtte hete seks, maar werd mishandeld en beroofd om hem ‘een lesje te leren’

Een overspelige man dacht hete seks te hebben met een date via tagged.com in een hotel in Nootdorp. Hij lag al naakt in bed toen niet ‘Susan’ de kamer binnenstapte, maar zijn bedrogen partner met een heel gezelschap. Hij werd geslagen en beroofd.

De rechter geeft de boze vrouw een werkstraf van 30 uur voor deze valstrik, want ‘eigenrichting’ mag niet. De Amsterdamse Rosalia van der W. (53) had anderhalf jaar een relatie met F. toen ze ontdekte dat hij al getrouwd was en er andere affaires op na hield. ,,Het was allemaal leugens, list en bedrog”, vertelde ze donderdag geëmotioneerd in de Haagse rechtbank.

Met de buren besloot ze de man een lesje te leren, ‘omdat je zo niet met mensen mag sollen’. Ze maakte een fake-account op een dating-app onder de naam van Susan en nodigde op 22 september het slachtoffer uit voor seks in een hotel in Nootdorp. De man moet zich wezenloos geschrokken zijn toen negen mensen de kamer binnenstormden. Zijn bedrogen vriendin sloeg hem met zijn broek, gooide zijn mobieltje tegen de wand en stal 150 euro. ,,Wat een toestand is dit”, verzuchtte de officier van justitie. Hij begreep de woede van de vrouw, maar ‘dit had niet gemogen’. Hij eiste een werkstraf van 30 uur.

Geslagen

De advocate vond dat de Amsterdamse moet worden vrijgesproken, omdat ze al genoeg is gestraft. ,,Ze heeft haar lesje wel geleerd.” Verder sloeg de raadsvrouw ‘steil achterover’ van de 400 euro smartengeld die het slachtoffer vroeg, vanwege de blauwe-paarse bil die zijn partner hem geslagen zou hebben. Volgens de advocate had de boze vriendin hem alleen op de arm geslagen.