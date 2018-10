Overzicht: Delft leeft al een half jaar in het Wilde Westen

De reeks begint met het beschieten van coffeeshop The Future in Delft op 8 mei. Daarbij wordt ook een zonnestudio geraakt. Negen dagen later, op 17 mei, is het opnieuw raak. Onbekenden bestoken zowel coffeeshop The Future als The Game met een granaat. In de Breestraat en de Peperstraat horen omwonenden harde knallen. Naar aanleiding van dit incident sluit de gemeente de zaken gesloten en komt er cameratoezicht.