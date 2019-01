Parkinson weerhoudt Ralph (73) niet van tekenen: ‘Elk wit blad moet vol’

Reinier de Graaf: denk na over wensen reanimatie

11:55 Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis steunt de oproep van artsen en de Patiëntenfederatie aan ouderen om na te denken over de vraag of ze in sommige situaties wel gereanimeerd willen worden. Het ziekenhuis informeert vanaf dinsdag zijn patiënten hierover in een filmpje op internet en met een folder die in het ziekenhuis te krijgen is.