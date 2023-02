Partij voor de Dieren: ‘Isoleren van woning is goed, maar dan wel zonder dierenleed’

Mijn Kamerplant Christy heeft een milde kamerplan­tenob­ses­sie: ‘Heb ik genoeg planten? Ik vind van niet’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar tijdelijk de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Christy Clabots: zij ontwikkelde tijdens de coronapandemie een milde obsessie voor kamerplanten. ,,Het was een moeilijke tijd, maar planten gaven me een gevoel van geluk en tevredenheid.”