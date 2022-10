Partijen willen duidelijkheid over slavernijonderzoek: ‘Vraag Delftenaar of er excuses moeten komen’

Delfts stadsbe­stuur juicht om onderzoek slavernij­ver­le­den, maar oppositie ziet haken en ogen

Het Delftse stadsbestuur laat met spoed onderzoek doen naar het Delftse slavernijverleden. Sympathie voor het plan is er wel, maar Delftse politici zijn ook bezorgd over het geld dat ervoor wordt vrijgemaakt. Is het genoeg? Of kan het armlastige Delft niet beter even wachten?

3 oktober