Patiënten dupe na overname door Centric Health: ‘Moeder (92) moest drie weken bellen voor medicijnen’

Opmerke­lijk: reclame­bord dat zicht op ‘Gezicht op Delft’ van Vermeer ontnam is ineens foetsie

Afgelopen week trok kunstenaar Teun van Staveren in het AD aan de bel. Hij ergerde zich kapot aan het verpeste ‘Gezicht van Delft’, een van de meesterwerken van de van oorsprong Delftse schilder Johannes Vermeer. Een meterslang reclamebord ontnam namelijk het zicht. Het regende vervolgens reacties. Waarschijnlijk ook bij de gemeente Delft, want het bord is plots weggehaald.