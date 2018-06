Persoon onwel door gevaarlijke vloeistof bij PostNL in Den Hoorn

Het incident gebeurde vanochtend toen de persoon zijn postbusje aan het volladen was waar hij mee op moest, zo meldt een brandweerwoordvoerder. De vloeistof lekte uit een vaatje. ,,De persoon is behandeld in een ambulance'', stelt de zegsman.



Ambulances en brandweerwagens snelden naar het industrieterrein. Het pand, met 30 mensen die binnen waren, werd ontruimd. Verder is niemand onwel geworden.



Om wat voor stof het gaat, is nog onduidelijk. ,,Dat gaan we nu onderzoeken. Het gaspakkenteam uit Laak kwam ter plaatse. Dat is een gevaarlijke stoffen-team dat alleen bij écht gevaarlijke situaties wordt opgeroepen en gespecialiseerd is in extreme situaties. De vloeistof rook heel intens.''



Ook is niet zeker waar het vaatje vandaan komt. ,,We weten nog niet of het vaatje moest worden ingeladen als pakket of dat het bij het bedrijf hoorde.''