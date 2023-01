Persoon raakt te water aan Bitterzoetpad in Nootdorp

Column Ze zouden eens bij mij thuis moeten komen knagen, mijn vrouw kent maar twee gerechten

Vaak weten mensen wel wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen. Zeker als het over voedsel gaat. Klagen over het eten als je liefdevol bent opgevangen in een ander land: je moet het maar durven. Toch blijft een woordvoerster van de asielzoekers in het Teleport hotel op de Binckhorst hardnekkig volhouden: het eten is niet te vreten. ‘Alleen maar rijst met kip’. Ze zouden eens bij mij thuis moeten komen knagen. Mijn vrouw kent maar twee gerechten: rijst met kip en zonder.

