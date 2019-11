Piet Michael is discussie helemaal zat: ‘Als Piet niet zwart mag zijn, stoppen we ermee’

UPDATE Verdachte fatale schietpar­tij in Rotterdam aangehou­den in Delftse hotelkamer

15 november De 32-jarige Rotterdammer Sybran B. wordt er van verdacht de schutter te zijn van de dodelijke schietpartij aan de Putsebocht waarbij zijn plaatsgenoot Orcino Alberto (30) om het leven kwam. B. is gisteravond in een hotel in Delft aangehouden. Hij is de eigenaar van de avondwinkel waar Alberto voor de deur werd geliquideerd. De winkel is op last van de burgemeester tot nader order gesloten.