Pieter Jouke doet ’t online: ‘Het is voor iedereen wennen, deze vorm van cabaret’

In de schaduw houdt Delft het hoofd koel: ‘De tempera­tuur is heerlijk’

12:02 De zomer is amper begonnen, maar op deze woensdagmiddag wordt in de Delftse binnenstad de eerste meteorologische mijlpaal van het nog verse jaargetijde geboekt. Even na drie uur tikt de thermometer 30,2 graden aan. Delftenaren proberen het hoofd koel te houden.