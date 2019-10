Pijnacker-Nootdorp schiet regionale Wildopvang te hulp

Wildopvang Delft, die ook actief is in de omliggende gemeenten en in ernstige financiële problemen verkeert, krijgt in elk geval hulp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op initiatief van Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft de gemeenteraad dit besloten.

Zo gaat Pijnacker-Nootdorp in gesprek met de wildopvang, die jaarlijks duizenden dieren in de Haagse regio opvangt, om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. ,,Bovendien gaat de gemeente in regionaal verband in gesprek met andere gemeenten om tot een gezamenlijke structurele oplossing te komen voor de opvang van hulpbehoevende, in het wild levende dieren in de regio’’, laat Carla van Viegen weten.

Wildopvang Delft heeft inmiddels naar alle betrokken gemeenten brieven gestuurd voor (financiële) hulp. Naast Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben ook Den Haag, Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland en Leidschendam-Voorburg zo’n hulpkreet ontvangen.

Bescherming

In Pijnacker-Nootdorp zal de opvang van in het wild levende dieren, zo laat Van Viegen weten, ‘expliciet worden meegenomen bij de evaluatie van de Dierenwelzijns­nota, die dit jaar is gepland’. ,,Er is maatschappelijke onrust ontstaan nadat bekend is geworden dat de wildopvang op korte termijn zijn deuren moet sluiten en dat begrijpen wij goed. In het wild levende dieren zijn kwetsbaar en staan toch al onder druk door menselijk toedoen. Zij verdienen daarom onze bescherming en steun’’, meent de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De slechte financiële positie van de wildopvang komt in een jaar dat het 40-jarig bestaan­ wordt ‘gevierd’. Met weinig vertoon, vanwege het dreigende faillissement.