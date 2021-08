Plan voor nieuw park in laatste stukje groen tussen Delft en Rijswijk

,,We verenigen in dit plan klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen”, onthult voorzitter Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. De bewoners, verenigd in de werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland, KNNV afdeling Den Haag en de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland hebben het Landschapspark Pasgeld ontwikkeld. De gemeente Rijswijk heeft al toegezegd het als ‘serieuze planvariant’ te zullen overwegen.