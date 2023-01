Pleidooi voor snelle aanpak handhavingszaken in Pijnacker-Nootdorp: ‘Beeld ontstaat dat we niets doen’

Volgens Meijer kan door de achterstand het beeld ontstaan dat in Pijnacker-Nootdorp willekeurig (of niet) wordt gehandhaafd. ,,Bovendien zorgt de situatie ervoor dat de gemeenteraad zaken moet legaliseren, bijvoorbeeld via het bestemmingsplan, omdat ze naarmate de tijd verstrijkt genormaliseerd zijn”, is zijn ervaring. ,,Het CDA wil graag in debat over hoe we de opeenstapeling van meldingen en dossiers in de toekomst gaan voorkomen en hoe we de achterstand concreet gaan inlopen.”