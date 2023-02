Plek voor rolstoelers én een buitenbios, Filmhuis Lumen verhuist in 2025 definitief naar Nieuw Delft

MET VIDEO Hij verveelde zich kapot tijdens artsenop­lei­ding dus besloot dinofan Pasha om paleonto­loog te worden

Toeval of niet, in het jaar dat Jurassic Park uitkwam, 1993, werd Pasha van Bijlert geboren. Misschien dat dat al een voorteken was. Toch koos hij in de eerste instantie voor een carrière als arts, maar in de collegebanken verveelde hij zich stierlijk. Tijdens weer zo’n saaie les medicijnen, las hij op zijn telefoon dat Naturalis paleontologen zocht. Dat was écht wat voor hem! Hoe kijkt hij als wetenschapper naar de dinosaurus uit Hollywood die in The Mall of The Netherlands stond?