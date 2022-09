Politie grijpt wéér in bij boerenprotest, een dag nadat burgemeester de acties heeft verboden

Ondanks het bevel van de burgemeester die het niet langer toestaat dat er vlaggenprotesten plaatsvinden op het viaduct over rijksweg A4 ter hoogte van Den Hoorn, werd er donderdagavond opnieuw actie gevoerd.

De politie beëindigde woensdagavond op last van waarnemend burgemeester Bram van Hemmen van Midden-Delfland het vlaggenprotest op het viaduct van de A4 bij Den Hoorn. Er zijn toen ook brieven uitgedeeld aan de deelnemers waarin die beslissing wordt uitgelegd. Maar nog geen geen 24 uur later blijkt die boodschap niet goed te zijn overgekomen, want opnieuw stonden er op diezelfde plek zo’n vijftig demonstranten met trekkers en omgekeerde vlaggen.

Lees ook Actievoerders met omgekeerde vlaggen en spandoek op brug A4 bij Den Hoorn

De politie heeft het korte tijd aangekeken en overleg gevoerd, maar al snel was de mobiele eenheid (ME) ter plaatse om de orde te handhaven. De actievoerders hebben vervolgens rustig het viaduct verlaten.

Quote Het is niet verant­woord als een vlag met stok loslaat en op het snelrij­dend verkeer op de A4 terecht kom woordvoerder, waarnemend burgemeester Van Hemmen

Volgens de burgemeester is de bewuste locatie op het viaduct Kerkepad niet geschikt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. ,,Er wordt gedemonstreerd met vlaggen en spandoeken. Het is niet verantwoord als een vlag met stok loslaat en op het snelrijdend verkeer op de A4 terecht kom”, legt een woordvoerder uit. ,,Dit geldt ook voor andere objecten die tijdens de demonstratie worden gebruikt. Daarbij komt dat het geregeld voor dat personen over de reling van het viaduct klimmen om spandoeken aan het viaduct te bevestigen. Dit kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor de betreffende personen zelf, maar ook voor automobilisten op de A4.”

Eerder donker

Verder leidt de demonstratie het snelrijdend verkeer op de A4 af, waardoor de kans op ernstige ongevallen toeneemt. De gevolgen van een eventueel ongeval kunnen groot en fataal zijn. Zeker nu de zon steeds sneller ondergaat en het steeds eerder donker wordt.

De burgemeester heeft voor de demonstratie een alternatieve locatie aangeboden, de Carpoolplaats aan de Klaas Engelbrechtweg in Schipluiden. ..De demonstranten kunnen hier goed zichtbaar demonstreren. Tegelijkertijd is de verkeersveiligheid op deze plek niet in het geding, omdat langs deze locatie geen snel rijdend verkeer rijdt en er geen losrakende voorwerpen op de snelweg terecht kunnen komen”, aldus de zegsman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.