Politie grijpt wéér in bij vlaggenprotest, een dag nadat burgemeester de acties heeft verboden

Actievoer­ders met omgekeerde vlaggen en spandoek op brug A4 bij Den Hoorn

Een groepje actievoerders is samengekomen op een brug boven de A4 aan de Woudseweg in Den Hoorn. Ze dragen omgekeerde vlaggen en een spandoek bij zich. De politie is aanwezig.

7 september