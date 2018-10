Politie hoopt op tips over vermiste Mona uit Loosduinen en Delft

De politie hoopt dat inwoners uit de Haagse wijk Loosduinen en uit Delft meer duidelijkheid kunnen bieden over de verdwijning van de 79-jarige Mona Baartmans. Vandaag deed de politie een oproep in het opsporingsprogramma Team West.

De recherche houdt er ernstig rekening dat de Delftse vrouw, die vorige week zondag verdween, niet meer in leven is.

Afgelopen zondag werd in verband met haar verdwijning haar 60-jarige zoon in zijn woonplaats Oud-Beijerland gearresteerd. Hij vervoerde Mona Baartmans op de dag van haar verdwijning naar haar echtgenoot, die wordt verpleegd in verzorgingshuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in de Haagse wijk Loosduinen.

Vanaf het moment dat zij daar vertrok, ontbreekt elk spoor. Op camerabeelden van het tehuis is te zien, dat Mona Baartmans vorige week zondag bij haar vertrek een korte zwarte jas, een geruite broek en ballerina's droeg. Haar zoon rijdt in een zwarte Renault Megane, die afgelopen zondag bij zijn arrestatie uitgebreid werd onderzocht door de recherche.

De zoon verklaarde dat hij de Delftse vorige week zondag rond 17.00 uur in de buurt van haar woning heeft afgezet. Daarom vraagt de politie Delftenaren of zij Mona Baartmans rond de bewuste tijd hebben zien lopen tussen het Oosteinde en haar woning aan de Maria van Reigersberchstraat in hartje Delft.

Zoon

Ondanks de beweringen van haar inmiddels gearresteerde zoon gaat de politie er vanuit dat zij hier nooit is gearriveerd. De politie heeft bij een uitgebreid buurtonderzoek in het centrum van Delft ook mensen bevraagd die zij regelmatig bezoekt. Uitgebreid dreggen in de Delftse grachten leverde ook geen resultaat op.

De 60-jarige verdachte zit nog altijd vast. Hij zit in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. De politie hoopt uiteraard ook op tips van mensen die mogelijk de auto tussen Delft en Oud-Beijerland, dat ten zuiden van Rotterdam in de Hoeksche Waard ligt, hebben zien rijden.

De opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070