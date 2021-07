Politie houdt acht minderjarigen met vleesmessen aan: ‘Ze zijn opgehaald door hun papa’s en mama’s’

Prijsstij­ging op woning­markt zet door: ‘We moeten hier gewoon even doorheen’

8 juli Veel kopers en makelaars rekenden er vorig jaar min of meer op dat de coronacrisis de torenhoge woningprijzen in Den Haag en omgeving iets zouden drukken. Maar niets is minder waar, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM. De prijzen stegen zelfs met 20 procent vergeleken met een jaar eerder. Woningzoekenden worden steeds wanhopiger. ,,We moeten hier gewoon met z’n allen doorheen.’’