Politie houdt groep jongeren aan in Delft na steekpartij

Delftse studenten­feest­jes tijdens OWee wekken nu al wrevel: ‘Handhavers komen niet eens’

17 augustus De eerste biertjes zijn amper getapt, of de Delftse studentenintroductieweek OWee wekt bij Delftenaren die in de buurt van studentensociëteiten wonen al ergernis. Het luidruchtige gebral, geschreeuw en massale feesten met harde muziek schieten bij omwonenden van roeivereniging Laga in het verkeerde keelgat. ,,Alle andere feestjes in Nederland worden afgelast, maar studenten mogen van onze burgemeester alles.”