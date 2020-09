Politie maakt einde aan huisfeestje in Delft: zo'n dertig man aanwezig

Op deze Delftse school is het elke dag ‘buiten­speel­dag’: ‘Van beetje miezer ga je niet dood’

23 september Stoepkrijt, springen en papiertjes die als je niet oplet alle kanten opvliegen. Dinsdag was de Nationale Buitenlesdag. Voor het tweede jaar op rij kregen basisschoolleerlingen massaal les op het schoolplein of in het bos.