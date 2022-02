Politie na tien dagen nog steeds op zoek naar baasje van achtergelaten hond

Sinds zaterdag 5 februari is het dier al ondergebracht bij de dierenpolitie Den Haag. ,,Wij zijn op zoek naar de eigenaar!”, klinkt de oproep van de politie. De hond is achtergelaten aan de Kinschotstraat in Delft.

Het betreft een Rottweiler die niet gechipt is, waardoor de politie niet kan zien wie de eigenaar is. Mensen die meer weten over deze hond of andere informatie hebben, worden opgeroepen 144 of 0900 8844 te bellen.