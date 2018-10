Politie schiet op verdachte met wapen in Breestraat

Wat er vanochtend rond 05.00 uur precies gebeurde, is nog niet duidelijk. ,,We doen daar nu onderzoek naar'', aldus een politiewoordvoerster. De Breestraat is daardoor volledig afgesloten.



Ook is niet bekend of er al was geschoten voordat de politie in de straat was. ,,De verdachte is in ieder geval weggevlucht nadat wij diegene probeerden aan te houden.''



De coffeeshop in de straat is dit jaar al vaker het doelwit geweest van schietincidenten. Ook werd er een handgranaat ter ontploffing gebracht. Reden genoeg voor straatbewoner Elias om op zoek te gaan naar een nieuwe woonplek. ,,Ik vind het te gevaarlijk worden'', zegt hij. De student van TU Delft verhuisde vorig jaar oktober naar Nederland voor zijn studie. ,,Ik dacht dat het een vreedzaam en lief land was.'' Maar dat valt dus tegen, want hij maakte al drie schietpartijen in zijn straat mee. Met die van vanochtend vroeg dus als laatste. ,,Ik schrok wakker van drie schoten, zat gelijk rechtop in bed. Maar toen ik naar buiten keek, was er al niemand meer te zien.''



