Politie schoot op man die niets met overval op Jumbo in Delft te maken had

Een gemaskerde man drong gisteravond de Jumbo binnen en bedreigde de caissières met een vuurwapen. Hij kon een onbekend geldbedrag meepikken en verdween daarna richting de Buitenhofdreef. Supermarktmedewerkers gingen hem achterna, maar verloren hem uit het oog. De politie kreeg een signalement door na de overval en zagen bij de supermarkt een man wegrennen die daar op leek. Ook hield hij zijn hand in zijn broekzak. Tot drie keer toe sommeerde de politie de man zich over te geven, maar daar gaf hij geen gehoor aan. Daarop besloot de politie drie waarschuwingsschoten te lossen, gericht op zijn bovenbeen. De man werd hierbij niet geraakt, maar kon zo wel worden aangehouden. Op het bureau bleek echter dat hij niets met de overval te maken had. Waarom hij wegrende, is nog onduidelijk en daar wordt onderzoek naar gedaan.

Onderzoek

Volgens politiewoordvoerster Yvette Verboon wordt er geen onderzoek gestart door de Rijksrecherche naar dit incident, omdat er niemand gewond raakte. De Rijksrecherche bevestigt dat. Wel wordt intern bij de politie het incident onderzocht. ,,Zoals in elk ander geval wordt alles geregistreerd en wordt er met de betrokken agenten gesproken om de situatie uiteen te zetten. Daarna wordt het intern besproken'', stelt Verboon. Uit dat interne onderzoek moet antwoord op de vraag komen of er terecht is geschoten. ,,De agenten hadden in dit geval het idee dat de man de overvaller was door het opgegeven signalement.''



Desalniettemin kan deze situatie voor het slachtoffer zeer traumatisch zijn. Daarom hebben betrokken de politieagenten een 'goed gesprek' gehad met het slachtoffer. ,,Die hebben hem de situatie uitgelegd. Na die uitleg had hij begrip voor hoe de politie heeft gehandeld’’, aldus Verboon. ,,We hebben hem slachtofferhulp aangeboden, waar hij gebruik van mag maken. Hij heeft rustig het politiebureau verlaten.''