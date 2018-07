Politie stuurt berichten naar whatsappgroepen

Een proef hiermee die in Gouda en de Delftse wijk Tanthof liep, wordt uitgebreid naar wijken in de regio Haaglanden.



De berichten worden via de meldkamer van de politie verstuurd. ,,We zitten dus niet zelf actief in de groepen", zegt Henriëtte de Wilde van politie Haaglanden. ,,We hopen dat dit in de toekomst wel kan, maar dat is nu niet mogelijk. Ook vanwege privacy."



Beheerders van deze groepen krijgen een bericht van de politie als er bijvoorbeeld een inbraak of overval is geweest. Zij plaatsen dat bericht vervolgens in de whatsappgroep, zodat de buurt uit kan kijken naar de verdachten. Als leden van die groep vervolgens iets zien, mogen ze 112 bellen.