Politie zoekt verder met speurhonden naar Mona (79) in Delft en Oud-Beijerland

Mona Baartmans is sinds zondag 23 september verdwenen. Op die dag bracht ze ’s middags een bezoek aan verpleeg­huis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Daar stapte ze later in een zwarte Renault Megane. Die auto is om 17.06 uur gefilmd op het Oosteinde in Delft. Mona zou op de hoek met de Broerhuisstraat zijn afgezet om naar haar woning aan de Maria van Reigersberchstraat te gaan.



In de zaak hield de politie eerder een 60-jarige man aan, de zoon van Mona. De consternatie was groot in de Zadelmaker in Oud-Beijerland, waar bewoners zagen hoe agenten de verdachte, rond acht uur ‘s avonds, geblinddoekt afvoerden.



