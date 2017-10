Politiebureau in Pijnacker-Nootdorp blijft toch

Oude Delft Zaterdagavond aan de sigaar

24 oktober Hillen’s Sigaren- en Tabaksfabriek was lange tijd een begrip in Delft. De onderneming werd in 1770 opgericht en ging in 1937 failliet. In de tussenliggende jaren groeide het bedrijf uit tot een grote speler op de tabaks- en sigarenmarkt.