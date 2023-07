Politiebus slaat over de kop onderweg naar spoedmelding, twee agenten gewond naar ziekenhuis

met tips Patrick weegt 120, heeft een buikje en is personal trainer: ‘De tijd van sport­school­schaam­te is voorbij’

Met plaatsvervangende schaamte, of erger, medelijden bekeken worden. Patrick Doorschodt weet als geen ander wat ‘sportschoolschaamte’ is. De 46-jarige Naaldwijker, ooit 165 kilo, had bijna de handdoek in de ring gegooid. Maar hij ging door, zette zich erover heen en helpt nu als personal trainer andere onzekere sporters. ,,Hoe langer je wacht, hoe groter je onzekerheid wordt.”