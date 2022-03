‘Politiek is ook theater’ vinden de nummers 1 en 2 van Gemeentebelangen en stappen het podium op

Babbelen over woningnood: ‘We krijgen vaker berichten van moord en doodslag’

Meer huizen bijbouwen of juist meer woningen splitsen in Delft? En wat nou als Delftenaren noodgedwongen in een slecht onderhouden pand moeten wonen? In de vierde van een serie twistgesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, metselen lijsttrekkers Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) en Frank Visser (CDA) alvast aan een nieuw woonprogramma voor de komende vier jaar.

10 maart