Pony Farfalla (32) werd mogelijk mishandeld maar mag terug naar eigenaar: ‘U heeft een goed dierenhart’

's Lands bekendste aannemer Bob Sikkes is dinsdagavond razend enthousiast geworden van een monumentaal pandje in hartje Delft, dat hij vóór de verbouwing in het programma De moeite waard?! omschreef als ‘ouwe meuk’. Twee vrienden waagden zich aan het ‘flippen’ van een totale chaos, zo zagen 702.000 kijkers.