Pony overleden door mishandeling bij kinderboerderij in Delft

Henk den Boer, de voorzitter van de stichting van de kinderboerderij, reageert emotioneel op het overlijden van de pony. ,,Ik mag en kan er nog niets concreets over zeggen'', stelt hij. ,,We kwamen er vanochtend achter toen we de pony wilden voeren.''

Of de kinderboerderij morgen open gaat, weet de voorzitter nog niet. ,,Vandaag hebben we het gedeelte waar de pony is gevonden, afgezet. Ik weet niet of dat morgenochtend nog steeds het geval is.''