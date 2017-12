Pony Zorro blijft alleen achter na moord op zijn maatje Rosa

Beheerster Anje de Boer waagt zich niet aan speculaties over de precieze gebeurtenissen. Ze wacht liever het politie-onderzoek af. Volgens een politiewoordvoerder wordt er uitvoerig onderzoek gedaan naar de dood van de pony. Er zijn tot dusver echter nog geen aanhoudingen verricht.



Agenten namen na het uitgebreide onderzoek op de kinderboerderij de Shetlandpony mee. In een laboratorium wordt het dier onderworpen aan een uitgebreid veterinair pathologisch onderzoek.



De politie is ondertussen op zoek naar getuigen. De vraag is of mensen tussen maandagavond en dinsdagochtend iets verdachts hebben gezien bij de kinderboerderij. Het dierenparadijs is gelegen aan het verstedelijkte gedeelte van de Abtswoude, de oude landweg tussen Delft en Kethel.



Beheerster Anje de Boer hoopt dat de rust snel terugkeert. Ze houdt zich vast aan het gegeven dat de jaarlijks door 50.000 mensen bezochte trekpleister eigenlijk nooit last heeft van onverlaten. ,,Misschien gaan we wel op zoek naar een nieuwe pony. Maar daar zijn we nu echt helemaal nog niet mee bezig.’’