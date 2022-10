Populaire lunchroom moet na acht jaar de deuren sluiten: ‘Het is gewoon niet meer op te brengen’

Sofie (20) ging op haar veertiende naar Engelse kostschool en speelt nu met HGC in de hoofdklas­se

Ze groeide op in Den Haag, hockeyde drie jaar op een Engelse kostschool en was vervolgens tweede keeper achter Oranje-sluitpost Anne Veenendaal. Met al die ervaring in haar rugzak is keeper Sofie ter Kuile (20) terug bij de club waarvoor ze in de jeugd al speelde: HGC. ,,Het was lastig om uit Engeland weg te gaan.”

