Professor Benali maakt veel indruk

Na een kort betoog over vrije ruimte, die zowel slaat op pleinen als op de plek in je hoofd waar je inspiratie kan opdoen of problemen kunt oplossen, daalt professor Benali met zijn studenten af naar de catacomben van de universiteitsbibliotheek. Hier bevindt zich het Trésor: de schatkamer van de bibliotheek aan het Prometheusplein. Op deze plek bevinden zich kostbare boeken, prenten en foto's van voor 1900. Ook de collectie afkomstig uit het faculteitsgebouw Bouwkunde, waar in 2008 brand uitbrak, bevindt zich tegenwoordig in het Trésor.



Hier zwaait conservator Marietje Ruijgrok de scepter. Samen met Benali heeft ze uit de enorme Trésor-collectie een aantal boeken en prenten met pleinen tevoorschijn getoverd en alvast klaar gelegd om door de studenten te worden bestudeerd. Bij een enorm boek van een meter bij een meter met de titel Description de L'Égypte staat Benali lang stil. ,,Napoleon was een oorlogsmisdadiger'', zegt hij. ,,Hij was echter ook een intellectueel die op zijn campagnes een bibliotheek van 20.000 boeken met zich meebracht. Behalve tienduizenden soldaten waren er ook archeologen, tekenaars en schrijvers die hem vergezelden op zijn tochten. In dit boek doen zij verslag van wat ze vonden, en konden stelen, in Egypte.''



Gefascineerd kijken de studenten naar de pleinen van een paar duizend jaar geleden, die twee eeuwen geleden werden vastgelegd door Napoleon. Een andere favoriet van professor Benali is Piranesi. Dat is een Italiaanse tekenaar uit de 18de eeuw, die Rome in prenten vereeuwigde en fantasiepleinen tekende waar Benali lyrisch van wordt.