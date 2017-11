Promoveren op TU Delft nu genderneutraal

Delflandse Vleesmeesters geprezen met Groene Pluim

12:32 De Delflandse Vleesmeesters hebben een Groene Pluim ontvangen voor de 'innovatie manier' waarop zij boeren en op die wijze een bijdrage leveren aan het groene landschap van Midden-Delfland. De Groene Pluim is een initiatief van OGP, de plaatselijke partij die met twee wethouders is vertegenwoordigd in het college van Midden-Delfland.