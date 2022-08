Protest bij woonunits voor vluchtelingen: ‘Geef ons deze woonwagens, dan krijgen Oekraïeners ons huis’

De ruime woonkamer van Kate Ludwig in het nette rijtjeshuis in Pijnacker oogt opgeruimd. Haar zoon ligt op de bank een spelletje te spelen en de honden liggen in hun mand. ,,Hier wonen is een hel. Dit is voor ons geen thuis”, zegt ze. Zelf zag Ludwig het levenslicht op het kamp in Leidschendam, waar ze tot twaalf jaar geleden woonde. ,,Sinds we daar weg zijn, heb ik me nooit ergens thuis gevoeld. We missen de gemeenschap, onze familie dichtbij en dat we onze cultuur kunnen overdragen op onze kinderen. We willen een plek waar wij in een woonwagen kunnen wonen. Daar strijden we al dertien jaar voor.”