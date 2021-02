Provincie en TU Delft onderzoeken werken op platteland

Zoetermeer­se markten drukker dan ooit: ‘Als het een te groot succes wordt, kan het misgaan’

30 januari Een nummertje trekken en in de meterslange rij aansluiten. Corona heeft ook invloed op de markten in Zoetermeer. In positieve zin welteverstaan. Het is drukker dan ooit op de vrijdagmarkt in Rokkeveen.