Psychiatrische behandeling geëist voor overlastgever station Delft

van wieg tot graf Jazzzange­res Helen ‘Babes’ Pronk maakte op Schevenin­gen furore, de rest van de wereld volgde

Helen Pronk (30 juni 1929 – 12 november 2022) werd geboren op Oost-Java waar haar vader ingenieur was bij de spoorwegen. Ze had een heerlijke jeugd. Mede dankzij de muziek die ze met haar twee broers maakte. Helen had, zo klein als ze was, swing en haar broers begeleidden haar. Rob, de oudste, zou uitgroeien tot een beroemde jazzmuzikant, componist en arrangeur. Hij werkte onder meer voor het Metropole Orkest, de Skymasters, Marlène Dietrich, Count Basie en Quincy Jones.

16 januari