'Puur, duurzaam én heerlijk'

Coöperatie de Vleesmeesters U.A. gaat vanmiddag 'los'. Burgemeester Arnoud Rodenburg mag de officiële handeling verrichten bij horecaboerderij De Paardenstal aan de Gaagweg in Schipluiden. Hij krijgt een vleespakket uitgereikt en bakt zelf een entrecote op een Green Egg BBQ . De Vleesmeesters is een opvallend initiatief van zeven jonge boeren uit Midden-Delfland: Corné van Leeuwen (29), Anton van der Ende (27), Paul van Leeuwen (25), Marlen van Adrichem (24), Nina Poot (23), Ronald Moerman (22) en Paul Oosthoek (19). Gezamenlijk vertroetelen ze geselecteerde melkkoeien, om vervolgens het vlees te verkopen aan zowel horeca als particulieren. De boeren hebben elkaar vorig jaar ontmoet op een netwerkbijeenkomst voor jonge agrarische ondernemers in Midden-Delfland. ,,We hadden al snel in de gaten dat er interesse bestaat voor een goed stukje vlees uit Midden-Delfland", zegt Corné van Leeuwen, voorzitter van de coöperatie. ,,We werken samen met slagerij Evert van Winden uit Delft. Evert doet het echte slagerswerk. Wij selecteren en mesten de koeien en zorgen natuurlijk voor de verkoop."

Positief

De eerste koeien van Coöperatie de Vleesmeesters zijn inmiddels geslacht en het vlees is verkocht. Volgens Anton van der Ende, die is belast met de verkoop binnen de coöperatie, zijn de eerste reacties van de consumenten positief. Dat komt volgens de zeven jonge boeren ook 'omdat wij een eerlijk stuk vlees leveren en wij de koe en de boer kennen en weten wie de slager is'. Het feit dat bewoners in Midden-Delfland 'eigen' vlees krijgen, helpt daarbij.



Marlen van Adrichem, vriendin van Corné en secretaris van de coöperatie, benadrukt dat het nieuwe initiatief een combinatie is van ideële overwegingen uit oogpunt van het milieu en dierenwelzijn én financiële motieven. ,,In een westerse wereld waarbij voedseloverschot eerder gewoonte is dan uitzondering, is het voor de 'simpele boer' tijd voor een andere aanpak om zelf een boterham met beleg te kunnen blijven eten. Dingen doen omdat ze altijd zo gingen, is niet meer van deze tijd. Voor een wereldmarkt produceren met alle regeldruk van Nederland en Europa is haast onmogelijk. Daarom is het belangrijk om binnen de huidige bedrijfsvoering sterk te kijken wat er mogelijk is om nu en in de toekomst een sterk bedrijf op te bouwen en te behouden.''