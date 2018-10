Puzzelen bij droogte of overvloed

,,Om mij heen zie ik mensen met hart voor het gebied die zich serieus inzetten voor schoon water en veilige dijken. Dat bindt ons.'' Piet-Hein Daverveldt heeft een mooi uitzicht. De nieuwe dijkgraaf kijkt uit op de Hoekpolder, een typisch Hollands landschap met paarden in de wei, polderslootjes die de kavels afbakenen en een molen op de achtergrond. De traditionele kerntaak van het waterschap lijkt hier een gezicht te krijgen. Met een dijk die de laaggelegen polder beschermt tegen het water. En een gemaal dat de polder bij overvloedige regen droog pompt.



Schijn bedriegt echter, zegt Daverveldt. ,,Bij extreme regenval pompen we de Hoekpolder niet droog. In dat geval laten we dit gebied juist onder water zetten. En gebruiken we de dijk om ervoor te zorgen dat het water niet wegloopt. De Hoekpolder is aangewezen als waterberging bij calamiteiten. Inmiddels kunnen we op zo'n dertig locaties water tijdelijk vasthouden. Dat varieert van parken en polders die we tijdelijk onder water kunnen zetten tot wateropslag onder parkeerterreinen, zoals bij het Sparta stadion in Rotterdam.‘’



Klimaatadaptie wordt steeds belangrijker. ,,Door het veranderende klimaat wordt het weer extremer. We krijgen ook steeds vaker te maken met enorme regenval die de pompcapaciteit te boven gaat. Met waterbuffers kun je voorkomen dat er overstromingen komen. Zoals in 1998, toen grote delen van het Midden-Delflandgebied onder water stonden.''