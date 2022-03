Raad van State keurt ondergrondse afvalcontainer aan Delflandstraat in Nootdorp toch goed

Hun huis in Oekraïne is weg, nu verblijft gezin Rodak in Rokkeveen: ‘Hier vliegen geen raketten rond’

Van hun huis in Oekraïne is na een bombardement weinig over. Nu verblijft Oksana Rodak met haar moeder en zoontje in een voormalige tandartspraktijk in Rokkeveen. Zij zijn een van de eerste Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer.

9:06