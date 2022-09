Raadsel wie bom voor deur van familie in Den Hoorn legde, vrijspraak voor Zaman G. bij gebrek aan bewijs

Top 10 Na rat nu muizen in The Mall en indrukwek­ken­de rouwstoet voor 12-jarige Tara

Nadat er onlangs een rat in een restaurant in The Mall of The Netherlands rondliep, werden er afgelopen week muizen ontdekt in een supermarkt in het winkelcentrum. Verder werd afgelopen week afscheid genomen van de 12-jarige Tara die bij een zeilongeluk op de Waddenzee om het leven kwam. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

11 september